В Иркутской области 19-летний пьяный лихач устроил погоню с полицией

Затем он бросил машину и попытался убежать



В городе Вихоревка Братского района Иркутской области полицейские в ходе погони задержали пьяного водителя.



Во время дежурства экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Алексея Скворцова и лейтенанта полиции Алексея Горбунова привлёк автомобиль ВАЗ-2106. Инспекторы попытались остановить машину, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться.



- Даже после того, как автомобиль остановили возле одного из жилых домов, водитель, покинув отечественную легковушку, попытался убежать во дворы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.







Инспекторы догнали и задержали лихача. Им оказался 19-летний местный житель, который никогда не получал водительские права. Полицейские почувствовали, что от молодого человека пахнет алкоголем и предложили пройти процедуру освидетельствования. Однако задержанный отказался.



Сотрудники полиции составили на водителя административный материал по статье «Невыполнение водителем, не имеющим права на управление, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кроме того, молодого человека привлекли к административной ответственности за управление незарегистрированной машиной.

