Затем он бросил машину и попытался убежать
В городе Вихоревка Братского района Иркутской области полицейские в ходе погони задержали пьяного водителя.
Во время дежурства экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Алексея Скворцова и лейтенанта полиции Алексея Горбунова привлёк автомобиль ВАЗ-2106. Инспекторы попытались остановить машину, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться.
- Даже после того, как автомобиль остановили возле одного из жилых домов, водитель, покинув отечественную легковушку, попытался убежать во дворы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Инспекторы догнали и задержали лихача. Им оказался 19-летний местный житель, который никогда не получал водительские права. Полицейские почувствовали, что от молодого человека пахнет алкоголем и предложили пройти процедуру освидетельствования. Однако задержанный отказался.
Сотрудники полиции составили на водителя административный материал по статье «Невыполнение водителем, не имеющим права на управление, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кроме того, молодого человека привлекли к административной ответственности за управление незарегистрированной машиной.
В Иркутской области 19-летний пьяный лихач устроил погоню с полицией
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