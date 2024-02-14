Улан-удэнец трижды попался на кражах одного и того же магазина

Одно уголовное дело уже на рассмотрении в суде



Сотрудники ППС задержали подозреваемого в кражах одежды из спортивного магазина в Советском районе Улан-Удэ.



Заявление в полицию поступило 12 февраля. Пропажу заметили сотрудники магазина при просмотре записей с камер видеонаблюдения. В мужчине на кадрах полицейские узнали ранее судимого за кражи 39-летнего жителя Улан-Удэ.



- Дознанием установлено, что вечером 15 января он похитил из магазина брюки, с которыми в числе прочих вещей предварительно зашёл в примерочную. Днём 11 февраля аналогичным образом совершил кражу футболки и жилета. Общий ущерб составил 8,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Как выяснилось, вещи мужчина продал на рынке.



Подозреваемый нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



В МВД отметили, что это не первая совершённая им кража в этом же магазине. Ранее на него возбудили другое уголовное дело – материалы уже рассматривает суд.

