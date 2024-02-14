Одно уголовное дело уже на рассмотрении в суде
Сотрудники ППС задержали подозреваемого в кражах одежды из спортивного магазина в Советском районе Улан-Удэ.
Заявление в полицию поступило 12 февраля. Пропажу заметили сотрудники магазина при просмотре записей с камер видеонаблюдения. В мужчине на кадрах полицейские узнали ранее судимого за кражи 39-летнего жителя Улан-Удэ.
- Дознанием установлено, что вечером 15 января он похитил из магазина брюки, с которыми в числе прочих вещей предварительно зашёл в примерочную. Днём 11 февраля аналогичным образом совершил кражу футболки и жилета. Общий ущерб составил 8,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как выяснилось, вещи мужчина продал на рынке.
Подозреваемый нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В МВД отметили, что это не первая совершённая им кража в этом же магазине. Ранее на него возбудили другое уголовное дело – материалы уже рассматривает суд.
Улан-удэнец трижды попался на кражах одного и того же магазина
Происшествия, Фото:
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