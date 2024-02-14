В Иркутской области мужчина погиб на пожаре из-за электрообогревателя

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Тело обнаружили пожарные



В посёлке Каменск Чунского района Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизнь мужчины.



Ночью 14 февраля загорелась одна из квартир двухквартирного дома на улице Молодёжная. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную часть в 02:49.



Соседи, услышав ночью шум, вышли на улицу и увидели огонь. Очевидцы сообщили о том, что в квартире может находиться её хозяин.



Когда пожарные прибыли квартира была полностью охвачена огнём, пожар распространился на кровлю дома, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие строения.



В ходе тушения в доме на полу было обнаружено тело 51-летнего мужчины.



В течение часа открытый огонь был ликвидирован на площади 40 квадратных метров.



Дознаватели МЧС осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Наиболее вероятная причина пожара - аварийный режим работы электросети.



- Очаг пожара находился под оконным проёмом, где были найдены остатки проводов и обогревателя. Квартира же отапливалась электрообогревателями, которые были включены и в ночное время, а пожарных извещателей в доме не было. Позднее обнаружение пожара и состояние сна способствовали гибели человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

