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В Иркутской области мужчина погиб на пожаре из-за электрообогревателя

В Иркутской области мужчина погиб на пожаре из-за электрообогревателя
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Тело обнаружили пожарные

В посёлке Каменск Чунского района Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизнь мужчины.

Ночью 14 февраля загорелась одна из квартир двухквартирного дома на улице Молодёжная. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную часть в 02:49.

Соседи, услышав ночью шум, вышли на улицу и увидели огонь. Очевидцы сообщили о том, что в квартире может находиться её хозяин.

Когда пожарные прибыли квартира была полностью охвачена огнём, пожар распространился на кровлю дома, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие строения.

В ходе тушения в доме на полу было обнаружено тело 51-летнего мужчины.

В течение часа открытый огонь был ликвидирован на площади 40 квадратных метров.

Дознаватели МЧС осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Наиболее вероятная причина пожара - аварийный режим работы электросети.

- Очаг пожара находился под оконным проёмом, где были найдены остатки проводов и обогревателя. Квартира же отапливалась электрообогревателями, которые были включены и в ночное время, а пожарных извещателей в доме не было. Позднее обнаружение пожара и состояние сна способствовали гибели человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
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