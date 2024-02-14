14 февраля

13 февраля

Популярное

Житель Иркутской области чуть не убил брата и двух женщин

Житель Иркутской области чуть не убил брата и двух женщин
Происшествия, 
Конфликт разгорелся в ходе пьяной ссоры

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области 37-летнего мужчину задержали за попытку убийства трёх человек.

По данным следствия, всё произошло 4 февраля в посёлке Тайтурка Усольского района. Мужчина распивал алкоголь в гостях вместе со своим двоюродным братом и двумя женщинами.

- При совместном распитии спиртных напитков между гостями возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый, вооружившись ножом, нанёс множественные удары своему родственнику, а затем и хозяйке квартиры. Когда вторая женщина хотела помешать злоумышленнику, он ранил и её, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

После случившегося мужчина скрылся. Одна из пострадавших вызвала скорую помощь.

Вскоре мужчину задержали полицейские. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство трёх лиц. Задержанного по решению суда заключили под домашний арест. 
покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ с лестничной площадки украли металлическую дверь
В Улан-Удэ с лестничной площадки украли металлическую дверь
Происшествия, 14.02.2024
Воры сняли и унесли дверь весом более 50 кг
В Бурятии фейковый министр спорта разводит людей на деньги
В Бурятии фейковый министр спорта разводит людей на деньги
Происшествия, 14.02.2024
В Telegram опять появился клон Ивана Козырева
В Бурятии насмерть сбили лошадь
В Бурятии насмерть сбили лошадь
Происшествия, 14.02.2024
Жители просят вразумить безответственных владельцев животных 
Участник «Ледового шторма» упал с велосипеда на Байкале
Участник «Ледового шторма» упал с велосипеда на Байкале
Происшествия, 14.02.2024
Мужчине потребовалась помощь спасателей и врачей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего жителя Улан-Удэ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего жителя Улан-Удэ
Происшествия, 13.02.2024
Его тело нашли в Санкт-Петербургской городской Мариинской больнице
Улан-удэнец продал чужие холодильник и стиралку и заработал срок
Улан-удэнец продал чужие холодильник и стиралку и заработал срок
Происшествия, 13.02.2024
Он три с лишним года проведёт в колонии строгого режима
Читинец стащил у бывшей возлюбленной золото на 170 тысяч
Читинец стащил у бывшей возлюбленной золото на 170 тысяч
Происшествия, 13.02.2024
Всё украденное он сбыл в ломбарде по совсем низкой цене
В Бурятии пристрастившегося к наркотикам мужчину лишили прав
В Бурятии пристрастившегося к наркотикам мужчину лишили прав
Происшествия, 13.02.2024
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Неравнодушные улан-удэнцы помогли поймать пьяного водителя
Неравнодушные улан-удэнцы помогли поймать пьяного водителя
Происшествия, 13.02.2024
Автомобиль остановили на Верхней Берёзовке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^