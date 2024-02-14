Житель Иркутской области чуть не убил брата и двух женщин

Конфликт разгорелся в ходе пьяной ссоры



В городе Усолье-Сибирское Иркутской области 37-летнего мужчину задержали за попытку убийства трёх человек.



По данным следствия, всё произошло 4 февраля в посёлке Тайтурка Усольского района. Мужчина распивал алкоголь в гостях вместе со своим двоюродным братом и двумя женщинами.



- При совместном распитии спиртных напитков между гостями возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый, вооружившись ножом, нанёс множественные удары своему родственнику, а затем и хозяйке квартиры. Когда вторая женщина хотела помешать злоумышленнику, он ранил и её, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



После случившегося мужчина скрылся. Одна из пострадавших вызвала скорую помощь.



Вскоре мужчину задержали полицейские. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство трёх лиц. Задержанного по решению суда заключили под домашний арест.

