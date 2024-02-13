13 февраля

12 февраля

Популярное

Житель Иркутской области из ревности убил возлюбленную и её нового кавалера

Житель Иркутской области из ревности убил возлюбленную и её нового кавалера
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Несколько дней он жил в доме, где лежали трупы

44-летнего жителю города Тайшета предъявили обвинение в убийстве двух человек. Он из ревности зарезал свою возлюбленную и её нового кавалера.

- По версии следствия, в ночь с 25 на 26 января мужчина пришел в гости к своей возлюбленной, которая проживала с другим мужчиной. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности обвиняемый нанёс женщине и её сожителю множественные ножевые ранения. Потерпевшие скончались на месте, - сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Несколько дней мужчина жил в доме, где находились тела убитых и при этом ходил на работу. Спустя пять дней он украл из дома бытовую технику и поджёг строение, чтобы скрыть следы преступлений.

Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. Следователи проводят необходимые следственные действия.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пристрастившегося к наркотикам мужчину лишили прав
В Бурятии пристрастившегося к наркотикам мужчину лишили прав
Происшествия, 13.02.2024
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Неравнодушные улан-удэнцы помогли поймать пьяного водителя
Неравнодушные улан-удэнцы помогли поймать пьяного водителя
Происшествия, 13.02.2024
Автомобиль остановили на Верхней Берёзовке
В Иркутской области инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину пьяной женщины
В Иркутской области инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину пьяной женщины
Происшествия, 13.02.2024
Полицейский таким образом смог остановить автомобиль
Читинца будут судить за «пьяное» ДТП с двумя погибшими
Читинца будут судить за «пьяное» ДТП с двумя погибшими
Происшествия, 13.02.2024
Автомобиль врезался в столб во время погони
В Улан-Удэ на детской площадке ограбили 9-летнюю девочку
В Улан-Удэ на детской площадке ограбили 9-летнюю девочку
Происшествия, 13.02.2024
Девочка сидела на лавочке с телефоном в руках

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^