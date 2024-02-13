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В Братске 6-летняя девочка, играя со спичками, подожгла квартиру

В Братске 6-летняя девочка, играя со спичками, подожгла квартиру
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пострадали девочка и её бабушка с дедушкой

Двое взрослых и их шестилетняя внучка пострадали на пожаре, который произошёл в квартире девятиэтажного дома в Братске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о пожаре на седьмом этаже девятиэтажного дома на проспекте Ленина поступило пожарным 12 февраля в 11:06. На место выехали три пожарных расчёта с автолестницей. Как выяснилось, пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире в первом подъезде.


Из подъезда самостоятельно эвакуировались шесть человек. Ещё четырёх человек спасли пожарные, надев на них специальные спасательные устройства.

В подъезде дома пожарные обнаружили троих пострадавших: женщину, мужчину и их шестилетнюю внучку. Горела их квартира.

Звено газодымозащитной службы оперативно ликвидировало возгорание на площади 12 квадратных метров. В детской комнате сгорели личные вещи и мебель, а квартира оказалась закопчена.

 

Взрослые от медицинской помощи отказались, а девочка, получившая отравление угарным газом, перед госпитализацией рассказала, что играла со спичками в своей комнате.

Взрослые заметили пожар, только когда огонь уже охватил детскую. Попытки самостоятельно потушить огонь успеха не принесли, и семья эвакуировалась.

Дознаватели МЧС, осмотрев место происшествия, подтвердили причину пожара: детская шалость.



пожар

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