В Иркутской области водитель погиб, врезавшись в опору моста

Погибшему было 29 лет



Утром 13 февраля в Черемховском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. На федеральной трассе «Сибирь» вблизи села Верхний Булай разбился водитель автомобиля «Пежо».



Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением, съехал с проезжей части и столкнулся с опорой освещения, а затем – с опорой моста.



29-летний мужчина, находившийся за рулём, скончался на месте аварии.



Полицейские проводят проверку.

