Погибшему было 29 лет
Утром 13 февраля в Черемховском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. На федеральной трассе «Сибирь» вблизи села Верхний Булай разбился водитель автомобиля «Пежо».
Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением, съехал с проезжей части и столкнулся с опорой освещения, а затем – с опорой моста.
29-летний мужчина, находившийся за рулём, скончался на месте аварии.
Полицейские проводят проверку.
В Иркутской области водитель погиб, врезавшись в опору моста
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