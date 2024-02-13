13 февраля

12 февраля

Популярное

В Иркутской области водитель погиб, врезавшись в опору моста

Происшествия, 
Погибшему было 29 лет

Утром 13 февраля в Черемховском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. На федеральной трассе «Сибирь» вблизи села Верхний Булай разбился водитель автомобиля «Пежо».

Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением, съехал с проезжей части и столкнулся с опорой освещения, а затем – с опорой моста.

29-летний мужчина, находившийся за рулём, скончался на месте аварии.

Полицейские проводят проверку. 
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии насобирала полсотни штрафов за нарушения ПДД
Жительница Бурятии насобирала полсотни штрафов за нарушения ПДД
Происшествия, 13.02.2024
Женщина «налихачила» на 32 тысячи в Красноярском крае

В Улан-Удэ вынесли приговор ОПГ домушников
В Улан-Удэ вынесли приговор ОПГ домушников
Происшествия, 13.02.2024
Они орудовали в столице Бурятии и в пригородных районах
Закрыто движение на ледовой переправе на остров Ольхон
Закрыто движение на ледовой переправе на остров Ольхон
Происшествия, 13.02.2024
Движение транспорта приостановлено из-за трещины на льду
В окрестностях Улан-Удэ пожарные спасли котёнка
В окрестностях Улан-Удэ пожарные спасли котёнка
Происшествия, 12.02.2024
Замерзающего детёныша сняли с верхушки электроопоры
В Иркутской области полиция стреляла по колёсам автолихача
В Иркутской области полиция стреляла по колёсам автолихача
Происшествия, 12.02.2024
Как выяснилось, нетрезвый водитель никогда не имел водительских прав
В Забайкалье на пожаре погибли две женщины
В Забайкалье на пожаре погибли две женщины
Происшествия, 12.02.2024
В крае за выходные дни ликвидировали 18 пожаров
В Иркутской области рысь загрызла собак и кошек
В Иркутской области рысь загрызла собак и кошек
Происшествия, 12.02.2024
Полицейские предупредили граждан о хищнике вблизи Листвянки
В Бурятии прокуратура утвердила обвинение директора строительной организации
В Бурятии прокуратура утвердила обвинение директора строительной организации
Происшествия, 12.02.2024
Его обвинили в хищении бюджета и незаконной предпринимательской деятельности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^