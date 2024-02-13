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Закрыто движение на ледовой переправе на остров Ольхон

Закрыто движение на ледовой переправе на остров Ольхон
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Движение транспорта приостановлено из-за трещины на льду

В Иркутской области в связи с потеплением, произошедшим в минувшие выходные, разошлась ранее залитая трещина на ледовой дороге до острова Ольхон. В связи с этим движение по трассе приостановлено. 12 февраля специалисты наблюдали за обстановкой на ледовой дороге, после чего будет принято решение о возобновлении дорожного движения или продолжении его приостановки. Кроме того, пока откладывается планировавшееся на 15 февраля открытие участка протяжённостью 19 км до Шебетского залива из-за разошедшегося льда.

— Просим водителей с пониманием отнестись к трудностям, возникшим из-за погоды. Потепление в минувшие выходные и пришедший затем снегопад создали определенные сложности. Сейчас на дорогах работает необходимая специализированная техника, предпринимаются все меры для стабилизации дорожной ситуации, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, вчера в районах, где продолжался снегопад, в усиленном режиме велась расчистка дорожного полотна. На трассе Иркутск – Листвянка работали пять комбинированных дорожных машин, три самосвала, три трактора и погрузчик. Велись очистка проезжей части от снега и подсыпка пескосоляной смесью. На Александровском тракте работали две дорожные машины, три машины и автогрейдер — на Голоустненском тракте, а также три комбинированные дорожные машины были задействованы на Качугском тракте. В Братском районе после снега с дождём очищено дорожное полотно с привлечением комбинированных дорожных машин, привлекались автогрейдеры для уборки снежного наката и нарезки кюветов.

Иркутская область ледовая переправа переправа Ольхон

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