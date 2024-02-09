В Ангарске пьяный водитель напал на сотрудника ГИБДД

Водитель не хотел проходить медицинское освидетельствование



На 26-летнего ангарчанина возбудили уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По данным следствия, 27 января в Ангарске инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулём которого находился нетрезвый водитель. Молодого человека доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования на состояние опьянения. При этом он стал сопротивляться, нанеся одному из сотрудников ГИБДД не менее трёх ударов рукой в голову.



- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.

