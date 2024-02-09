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В Ангарске пьяный водитель напал на сотрудника ГИБДД

В Ангарске пьяный водитель напал на сотрудника ГИБДД
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель не хотел проходить медицинское освидетельствование

На 26-летнего ангарчанина возбудили уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, 27 января в Ангарске инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулём которого находился нетрезвый водитель. Молодого человека доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования на состояние опьянения. При этом он стал сопротивляться, нанеся одному из сотрудников ГИБДД не менее трёх ударов рукой в голову.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.
насилие в отношении представителя власти ГИБДД

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