В Ангарске пьяный водитель напал на сотрудника ГИБДД

Водитель не хотел проходить медицинское освидетельствование
На 26-летнего ангарчанина возбудили уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По данным следствия, 27 января в Ангарске инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулём которого находился нетрезвый водитель. Молодого человека доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования на состояние опьянения. При этом он стал сопротивляться, нанеся одному из сотрудников ГИБДД не менее трёх ударов рукой в голову.
- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия, Фото:
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