Житель Бурятии убил гостя из ревности

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Мужчина скончался от одного удара ножом



7 февраля в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии произошло убийство. Местный 36-летний житель зарезал 34-летнего гостя.



- По данным следствия, утром обвиняемый у себя дома распивал спиртные напитки с сожительницей и односельчанином. Позже между мужчинами из-за ревности на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. Хозяин дома схватил кухонный нож и нанес клинком удар гостю в бедро, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Нападавший повредил бедренную артерию. Мужчина сильно истёк кровью и практически сразу скончался.



Хозяину дома уже предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.

