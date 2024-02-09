Но чаще всего изымают в республике каннабис
В 2023 году в Бурятии выявили 1028 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Из незаконного оборота изъято свыше 612 килограммов наркотических средств. Из них 606 килограммов наркотиков каннабисной группы, 5,6 килограммов – синтетического происхождения, 300 граммов героина, 35 граммов кокаина и 240 граммов сильнодействующих веществ.
- Из выведенных из незаконного оборота синтетических наркотиков можно было изготовить более 16,5 тысяч разовых доз, стоимость которых на «чёрном» рынке оценивается на сумму более 30 млн рублей, - уточнили в МВД по Бурятии.
В целом за год раскрываемость наркопреступлений составила почти 90%.
В 2023-м была пресечена деятельность одного преступного сообщества, 15 организованных преступных групп, занимавшихся сбытом наркотиков, в том числе «синтетики» и героина. Задержано 40 участников противоправной деятельности.
Ликвидирована деятельность подпольной нарколаборатории, предназначенной для производства готовых к употреблению оптовых партий наркотических средств синтетического происхождения. Изъято 185 грамм готового мефедрона, лабораторное оборудование, химические вещества.
Пресечена деятельность 13 наркопритонов.
Более 16 тысяч доз «синтетики» изъяли в Бурятии за год
Происшествия, Фото:
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