В Бурятии водитель потерял сознание, совершил ДТП и погиб





В Кабанском районе Бурятии потерявший сознание за рулём водитель «Тойоты Порте» врезался в другой автомобиль и скончался. ДТП произошло сегодня утром, 9 февраля, в посёлке Селенгинск.«Столкнулись автомобили «Тойота Калдина» и «Тойота Порте». На месте происшествия скончался 66-летний водитель второго автомобиля. Предположительно, из-за проблем со здоровьем он во время движения потерял сознание и выехал на встречную полосу», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.