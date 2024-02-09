В Бурятии водитель потерял сознание, совершил ДТП и погиб

В Кабанском районе Бурятии потерявший сознание за рулём водитель «Тойоты Порте» врезался в другой автомобиль и скончался. ДТП произошло сегодня утром, 9 февраля, в посёлке Селенгинск.
«Столкнулись автомобили «Тойота Калдина» и «Тойота Порте». На месте происшествия скончался 66-летний водитель второго автомобиля. Предположительно, из-за проблем со здоровьем он во время движения потерял сознание и выехал на встречную полосу», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано 28 января в Прибайкальском районе – водитель «Тойоты Камри» погиб, врезавшись в грузовик.
21 января в посёлке Таксимо Муйского района автомобилист погиб при неудачном обгоне.
17 января в Еравнинском районе погиб 27-летний водитель, опрокинувший «Тойоту Камри».
14 января в Селенгинском районе возле горы Убиенная микроавтобус насмерть сбил пешехода.
6 января в Кяхтинском районе в столкновении двух иномарок погибла 32-летняя пассажирка.
5 января в Кабанском районе столкнулись Mitsubishi L200 и грузовой автомобиль Dayun. В результате аварии погиб 34-летний житель Иркутска, управлявший пикапом.