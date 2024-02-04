Дети долгое время находились на морозе без тёплой одежды
В Прибайкальском районе Бурятии возбудили уголовное дело в отношении матери двоих детей, чей младший девятимесячный ребёнок получил обморожение рук и ног. Дело возбуждено по статье «Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с ними» (ст. 156 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл в селе Турунтаево. Сегодня в следственном управлении раскрыли подробности случившегося.
Установлено, что женщина - мать двух маленьких сыновей. 31 января она оставила детей одних в доме и на долгое время ушла к знакомой. Вечером старший сын взял девятимесячного брата и пошёл искать мать.
Маленькие дети долгое время находились на улице на морозе без тёплой одежды.
Их увидел ехавший мимо на автомобиле водитель, который подобрал детей и отвез их к родственнице. Врачебная помощь потребовалась девятимесячному мальчику, которого госпитализировали с обморожением конечностей.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.
Ранее в МВД сообщали, что семья благополучная, на учёте в ПДН не состоит.
Проверку проводят не только следователи, но и прокуратура. Надзорный орган даст оценку соблюдению законодательства органами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и надлежащему исполнению родителей своих обязанностей.
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина анонсировала, что скоро отправится в Прибайкальский район, так как уже второе такое ЧП с начала года.
В Бурятии возбудили дело на мать, допустившую обморожение у младенца
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