Часть денег он потратил на гашение долга
Днём 30 января в полицию Мухоршибирского района поступило заявление о краже от 53-летнего мужчины. Он рассказал, что у него украли портмоне с наличкой и банковскую карту.
- Гражданин, приехавший из другого региона для работы вахтовым методом, сообщил, что из его комнаты пропал кошелёк с деньгами в сумме 25 тысяч рублей и банковской картой, пока он ходил оформлять трудоустройство в организацию. При этом он объяснил, что в арендуемой компанией квартире проживает вместе с другими работниками, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Вскоре полицейские задержали 48-летнего подозреваемого. Выяснилось, что вернувшись со смены, он увидел открытую спортивную сумку с портмоне внутри и украл его.
По словам задержанного, 15 тысяч рублей он отдал приятелю, погасив долг. Остальные деньги вместе с кошельком и картой вернули владельцу. Причинённый ущерб мужчина обещал возместить.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.
В Бурятии вахтовик украл у коллеги портмоне с 25 тысячами рублей
Происшествия, Фото:
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