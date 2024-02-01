В Бурятии вахтовик украл у коллеги портмоне с 25 тысячами рублей

Часть денег он потратил на гашение долга



Днём 30 января в полицию Мухоршибирского района поступило заявление о краже от 53-летнего мужчины. Он рассказал, что у него украли портмоне с наличкой и банковскую карту.



- Гражданин, приехавший из другого региона для работы вахтовым методом, сообщил, что из его комнаты пропал кошелёк с деньгами в сумме 25 тысяч рублей и банковской картой, пока он ходил оформлять трудоустройство в организацию. При этом он объяснил, что в арендуемой компанией квартире проживает вместе с другими работниками, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Вскоре полицейские задержали 48-летнего подозреваемого. Выяснилось, что вернувшись со смены, он увидел открытую спортивную сумку с портмоне внутри и украл его.



По словам задержанного, 15 тысяч рублей он отдал приятелю, погасив долг. Остальные деньги вместе с кошельком и картой вернули владельцу. Причинённый ущерб мужчина обещал возместить.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.

