Мужчины впятеро чаще совершают преступления, чем женщины
Прокуратура Бурятии составила социальный портрет среднестатистического преступника в республике. Им стал мужчина от 30 до 49 лет со средним образованием.
Портрет составлен на основании анализа за 2023 год, когда преступления в республике совершили 7 707 человек.
«Преступления совершаются преимущественно лицами в возрасте от 30 до 49 лет (57,6 %). Каждый восьмой преступник оказался моложе: от 18 до 24 лет (12,6 %), от 25 до 29 лет (10,2 %), от 14 до 17 лет (5 %). 14,5 % среди совершивших преступления – в возрасте от 50 лет и старше», - говорится в материалах прокуратуры.
Мужчины впятеро чаще совершают преступления, чем женщины – 83,7 % против 16,3 %.
64,5 % преступников были без постоянного источника дохода. 21,4 % среди совершивших преступления составили рабочие и служащие, 5,6 % – учащиеся и студенты.
29,7 % имеют среднее (общее и профессиональное) образование, 22,7 % – начальное и основное общее, 8,82 % – высшее.
41,2 % лиц при совершении преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения, 0,3 % – в состоянии наркотического.
66,7 % ранее уже совершали преступления.
Большинство уголовно наказуемых деяний совершено местными жителями (96,6 %). Только 2,7 % – приезжими из других регионов и всего 0,7 % – иностранными гражданами.
Прокуратура составила портрет среднестатистического преступника Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчины впятеро чаще совершают преступления, чем женщины
Автомобили столкнулись в Поселье
При пожаре никто не пострадал
Материалы направлены в мировой суд
Инцидент произошёл около острова Ольхон
Кошка надышалась дымом, но быстро пришла в норму
Ему придётся раскошелиться на треть миллиона
Их тушат восемь человек
Малыш умер, когда его оставили в коляске
Пакет с коноплёй обнаружили во время досмотра
Женщина нанесла сестре множество ножевых ранений
Ему дали 350 часов обязательных работ
Из квартиры шёл сильный дым
Вылететь не смогло воздушное судно со 170 пассажирами
Пожар произошёл в Бодайбинском районе