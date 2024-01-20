Мужчина издевался над женщиной месяц
48-летний житель Читы признан виновным по ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязание».
Судом установлено, что с февраля по апрель 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения из-за неприязни по незначительным и надуманным поводам систематически наносил побои своей пожилой матери, а также сдавливал ей руки и шею, хватал за волосы, чем причинял ей физическую боль и нравственные страдания.
- С учётом уже имеющейся у подсудимого судимости за насильственные преступления мировой судья судебного участка № 55 Железнодорожного судебного района Читы назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
Читинца отправили в колонию за истязание матери
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Просим их игнорировать», - призывают в суде
Мужчина издевался над женщиной месяц
Из-за звонка мошенников жительница республики лишилась денег
Мужчину приговорили к 12 годам колонии
Мужчина спалил дом, в котором находилась сожительница с подругами
Сведения о пострадавших уточняются
В больницу девочку доставили в тяжёлом состоянии
На месте работают сотрудники ГИБДД
Пьяный водитель сбил парня и детскую коляску, которую он катил
Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя
Он проведёт в колонии девять лет
Мужчина собрал «травку» для себя
Молодой человек украл средства с аккаунта букмекерской конторы
Молодой человек обокрал кафе
Его приговорили к 240 часам обязательных работ