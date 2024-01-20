Читинца отправили в колонию за истязание матери

Мужчина издевался над женщиной месяц



48-летний житель Читы признан виновным по ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязание».



Судом установлено, что с февраля по апрель 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения из-за неприязни по незначительным и надуманным поводам систематически наносил побои своей пожилой матери, а также сдавливал ей руки и шею, хватал за волосы, чем причинял ей физическую боль и нравственные страдания.



- С учётом уже имеющейся у подсудимого судимости за насильственные преступления мировой судья судебного участка № 55 Железнодорожного судебного района Читы назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Приговор в законную силу не вступил.

