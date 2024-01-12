В Улан-Удэ водитель сбил женщину с ребёнком и скрылся

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Задержали сбежавшего водителя росгвардейцы



Днём на пульт централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение о наезде на женщину с ребёнком в Октябрьском районе Улан-Удэ. На место ДТП направили экипаж группы задержания вневедомственной охраны.



Прибыв на место, росгвардейцы вызвали скорую помощь и передали женщину с ребёнком медикам. После приступили к поиску того самого водителя, который после наезда скрылся.



Вскоре на одной из улиц в частном секторе патруль вневедомственной охраны обнаружил искомый автомобиль без регистрационных знаков, но с характерной приметой – значком на бампере.



- При опросе соседей выяснилось, что машина принадлежит одному из наёмных работников. Вскоре из дома вышел сам владелец автомобиля, который пояснил, что после наезда на людей испугался и уехал с места ДТП. Прибывший наряд ДПС обнаружил снятые номерные знаки в багажнике автомобиля, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный – ранее судимый 28-летний житель Заиграевского района.



