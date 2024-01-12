Задержали сбежавшего водителя росгвардейцы
Днём на пульт централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение о наезде на женщину с ребёнком в Октябрьском районе Улан-Удэ. На место ДТП направили экипаж группы задержания вневедомственной охраны.
Прибыв на место, росгвардейцы вызвали скорую помощь и передали женщину с ребёнком медикам. После приступили к поиску того самого водителя, который после наезда скрылся.
Вскоре на одной из улиц в частном секторе патруль вневедомственной охраны обнаружил искомый автомобиль без регистрационных знаков, но с характерной приметой – значком на бампере.
- При опросе соседей выяснилось, что машина принадлежит одному из наёмных работников. Вскоре из дома вышел сам владелец автомобиля, который пояснил, что после наезда на людей испугался и уехал с места ДТП. Прибывший наряд ДПС обнаружил снятые номерные знаки в багажнике автомобиля, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанный – ранее судимый 28-летний житель Заиграевского района.
В Улан-Удэ водитель сбил женщину с ребёнком и скрылся
Происшествия, Фото:
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