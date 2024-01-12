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В Иркутской области врач больницы попался на взятке

В Иркутской области врач больницы попался на взятке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он внёс ложную информацию о болезни

В Усть-Куте врач районной больницы подозревается в получении взятки.

- По материалам УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении врача районной больницы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом», - сообщило СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2023 году врач получил взятку от пациентки за внесение в медицинские документы информации о несуществующем заболевании. В результате женщина получила больничный лист.

Следователи СК устанавливают иные факты преступной деятельности врача. Проводятся необходимые следственные действия.

взятка

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