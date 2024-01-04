Людей вёз в своём автобусе «левый» водитель
ДТП, которое случилось утром 4 января в Баргузинском районе, заинтересовался следственный комитет. Как сообщал «Байкал-Daily», на трассе в двух километрах от села Душелан опрокинулся микроавтобус Fiat Ducato, следовавший не по маршруту.
В салоне в этот момент находились 12 человек, в том числе – три ребёнка. Пострадали сам 55-летний мужчина, сидевший за рулём, 18-летняя девушка и две женщины 32 лет. Последние от госпитализации отказались.
В СУ СКР по Бурятии начали доследственную проверку. Там рассказали подробности произошедшего. Как выяснилось, водитель маршрутного автобуса, курсирующего из улуса Баянгол в Улан-Удэ и обратно, не смог выйти в рейс. И попросил знакомого местного жителя взять собравшихся в дорогу пассажиров за плату.
Тот как раз планировал ехать в этом направлении на своём микроавтобусе. Мужчина согласился на перевозку людей, хотя не состоял в трудовых отношениях с официальным перевозчиком. У него не было путевых листов и предрейсовый медосмотр баргузинец тоже не прошёл.
В итоге он не справился с управлением и слетел с дороги. Автобус перевернулся.
- Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, – подчеркнули в следкоме и добавили, что после проверки действиям мужчины, перевозившего пассажиров, дадут правовую оценку.
В Бурятии вскрылись неожиданные подробности ДТП с перевернувшейся маршруткой
Происшествия, Фото:
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