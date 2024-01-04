В районе Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами

Кое-какие подробности аварии рассказали в прокуратуре Бурятии. Там сообщили, что водитель микроавтобуса, следовавшего из улуса Баянгол в Улан-Удэ, не справился с управлением и слетел с дороги. После Fiat Ducato перевернулся. По уточнённой информации, пострадали три пассажира и сам мужчина, сидевший за рулём.



В надзорном ведомстве уже начали проверку, в ходе которой дадут оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках.



ДТП с пострадавшими произошло в Баргузинском районе утром 4 января. В 8.23 от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение, что в двух километрах от села Душелан опрокинулся микроавтобус Fiat Ducato, который следовал не по маршруту.В салоне в этот момент находились 12 человек, в том числе – три ребёнка. Розлива топлива нет, отметили в республиканском управлении МЧС.