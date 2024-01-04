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В Бурятии стали известны подробности состояния пострадавших в ДТП с микроавтобусом

В Бурятии стали известны подробности состояния пострадавших в ДТП с микроавтобусом
Происшествия,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Две женщины отказались от госпитализации

ДТП с несколькими пострадавшими произошло утром 4 января в Баргузинском районе. В двух километрах от села Душелан опрокинулся микроавтобус Fiat Ducato, который следовал не по маршруту.

В салоне в этот момент находились 12 человек, в том числе – три ребёнка. Розлива топлива не было, отметили в республиканском управлении МЧС.

Кое-какие подробности аварии рассказали в прокуратуре Бурятии. Там сообщили, что водитель микроавтобуса, следовавшего из улуса Баянгол в Улан-Удэ, не справился с управлением и слетел с дороги. После Fiat Ducato перевернулся.

В итоге пострадали три человека и сам 55-летний мужчина, сидевший за рулём. Всех их доставили в центральную районную больницу.

У водителя повреждена нога. У одной из пассажиров – 18-летней девушки – травмы головы. Ещё две женщины 32 лет от госпитализации отказались, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
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