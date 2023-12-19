«Схватил и потащил»: На севере Бурятии мужчина напал на шестиклассницу



Этот инцидент произошёл в Северобайкальске днём 17 декабря. В группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» рассказали, что неизвестный напал на ребёнка прямо на улице и призвали местных жителей к бдительности.



- Контролируйте своих детей, – говорится в публикации. – Мужчина напал на девочку. Шестой класс. Схватил за руку и потащил. Возле дома, в центре города. Она вырвалась и убежала.



Судя по видео, размещённому в группе, школьница вышла из подъезда, а потом приблизилась к стоявшему на тротуаре незнакомцу. Сначала они просто разговаривали, но примерно минуту спустя злоумышленник схватил ребёнка. На кадрах видно, как шестиклассница вырывается и убегает, а тот её преследует, но потом сбавляет шаг, разворачивается и куда-то уходит.



Нападавшего нашли и, как заявили изначально в сообществе, «составили на него протокол и отпустили». Северобайкальцы, забившие тревогу, забросали группу «Северобайкальск-инфо.24/7» вопросами, стоит ли бояться за детей. Ситуацию разъяснил начальник МО МВД России «Северобайкальский» Евгений Артёмкин.



Он подтвердил, что сигнал о мужчине, пристававшем к несовершеннолетней, поступил 17-го числа и привёл приметы подозреваемого – среднего телосложения, среднего возраста. Злоумышленник был пьян.



Начальник МО МВД России «Северобайкальский» совместно со следственно-оперативной группой приступил к оперативно-розыскным мероприятиям. Мужчину вычислили, задержали и доставили в отдел полиции для процессуального разбирательства. В итоге против него возбудили уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса РФ – об угрозе убийством.



- Материалы процессуальных проверок и уголовного дела будут переданы в следственный комитет для дальнейшего расследования по существу, – подчеркнул Евгений Артёмкин.



Со злоумышленником провели индивидуальную профилактическую работу и сначала поместили его под подписку о невыезде и надлежащем поведении.



- Никакой опасности для граждан он не представляет. Находится под контролем зонального участкового уполномоченного полиции, – цитировало Артёмкина «Северобайкальск-инфо.24/7».







Однако позже стало известно, что мужчину отправили в изолятор временного содержания. Судя по всему, после поднявшегося общественного резонанса. В соцсетях пишут, что это уже не первый подобный случай. По словам местных жительниц, попытки нападения на них были и ранее, а сам преступник вроде как из Нижнеангарска.







