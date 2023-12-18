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В Ангарске инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки

В Ангарске инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По данным следствия, полицейские вымогали взятку у пьяного водителя

В Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников ДПС. Они подозреваются в вымогательстве и получении взятки.

- По версии следствия, инспекторы ДПС, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь у одного из домов в 15 квартале, вымогали и получили лично взятку от местного жителя в сумме 30 тысяч рублей. Взятка предназначалась за непривлечение его к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее следователи возбудили уголовное дело на старшего инспектора ГИБДД, который вымогал 30 тысяч рублей у водителя в районе посёлка Стеклянка под Ангарском
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