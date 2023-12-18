По данным следствия, полицейские вымогали взятку у пьяного водителя
В Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников ДПС. Они подозреваются в вымогательстве и получении взятки.
- По версии следствия, инспекторы ДПС, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь у одного из домов в 15 квартале, вымогали и получили лично взятку от местного жителя в сумме 30 тысяч рублей. Взятка предназначалась за непривлечение его к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее следователи возбудили уголовное дело на старшего инспектора ГИБДД, который вымогал 30 тысяч рублей у водителя в районе посёлка Стеклянка под Ангарском.
В Ангарске инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки
Происшествия, Фото:
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