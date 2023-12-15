Под Читой более 60 пожарных тушили гаражи









Пожар локализовали в 10:01. Ещё через 20 минут открытое горение было ликвидировано.



Информация уточняется. Известно, что внутри сгоревших гаражей были машины.



15 декабря в 8:47 утра на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража в селе Засопка Читинского района Забайкальского края. На место направились пожарные из частей №2 и №5.На момент их прибытия горела крыша деревянного гаража.- Руководитель тушения пожара принял решение запросить дополнительные силы для ликвидации возгорания. На место были направлены ещё два отделения от пожарно-спасательных частей №1 и №3. Всего на тушение привлечены 62 огнеборца, 10 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.