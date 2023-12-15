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Под Читой более 60 пожарных тушили гаражи

Под Читой более 60 пожарных тушили гаражи
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Ущерб устанавливается

15 декабря в 8:47 утра на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража в селе Засопка Читинского района Забайкальского края. На место направились пожарные из частей №2 и №5.

На момент их прибытия горела крыша деревянного гаража.

- Руководитель тушения пожара принял решение запросить дополнительные силы для ликвидации возгорания. На место были направлены ещё два отделения от пожарно-спасательных частей №1 и №3. Всего на тушение привлечены 62 огнеборца, 10 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Пожар локализовали в 10:01. Ещё через 20 минут открытое горение было ликвидировано.

Информация уточняется. Известно, что внутри сгоревших гаражей были машины.
пожар

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