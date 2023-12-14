В Бурятии телефонному мошеннику дали 10 лет колонии

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он похитил более 1 миллиона рублей



В Кабанском районе Бурятии суд вынес обвинительный приговор телефонному мошеннику. В общей сложности он обманул жертв более чем на 1 миллион рублей.



- Установлено, что ранее судимый мужчина предложил своему знакомому совместно совершать хищения денежных средств, обманывая граждан. С января 2019 года по июнь 2020-го они звонили жителям России, представляясь сотрудниками банка. Они сообщали ложную информацию о том, что в результате сбоя финансовой операции их банковская карта заблокирована. Введённым в заблуждение потерпевшим соучастники предлагали для решения этой проблемы сообщить сведения о кодах, паролях, номерах банковских карт, - рассказали в прокуратуре Бурятии.



С помощью полученных данных мошенники получили доступ в онлайн-кабинет банка и переводили деньги на свои банковские счета. Также оформляли кредиты, подписки на оплату мобильной связи, совершали покупки через интернет-магазины.



Всего оказался обманут 21 человек.



Подсудимый признан виновным в совершении 23 преступлений по статьям «Кража с банковского счёта, совершённая организованной группой», «Покушение на кражу с банковского счета, совершённое организованной группой», «Покушение на кражу с банковского счёта, совершённое в крупном размере».



Кабанский районный суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Удовлетворены иски потерпевших о возмещении ущерба.



В прокуратуре уточнили, что в отношении соучастника преступлений этот же суд ранее также вынес обвинительный приговор.

