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В Бурятии телефонному мошеннику дали 10 лет колонии

В Бурятии телефонному мошеннику дали 10 лет колонии
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он похитил более 1 миллиона рублей

В Кабанском районе Бурятии суд вынес обвинительный приговор телефонному мошеннику. В общей сложности он обманул жертв более чем на 1 миллион рублей.

- Установлено, что ранее судимый мужчина предложил своему знакомому совместно совершать хищения денежных средств, обманывая граждан. С января 2019 года по июнь 2020-го они звонили жителям России, представляясь сотрудниками банка. Они сообщали ложную информацию о том, что в результате сбоя финансовой операции их банковская карта заблокирована. Введённым в заблуждение потерпевшим соучастники предлагали для решения этой проблемы сообщить сведения о кодах, паролях, номерах банковских карт, - рассказали в прокуратуре Бурятии.

С помощью полученных данных мошенники получили доступ в онлайн-кабинет банка и переводили деньги на свои банковские счета. Также оформляли кредиты, подписки на оплату мобильной связи, совершали покупки через интернет-магазины.

Всего оказался обманут 21 человек.

Подсудимый признан виновным в совершении 23 преступлений по статьям «Кража с банковского счёта, совершённая организованной группой», «Покушение на кражу с банковского счета, совершённое организованной группой», «Покушение на кражу с банковского счёта, совершённое в крупном размере».

Кабанский районный суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Удовлетворены иски потерпевших о возмещении ущерба.

В прокуратуре уточнили, что в отношении соучастника преступлений этот же суд ранее также вынес обвинительный приговор.
кража мошенничество

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