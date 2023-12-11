В Бурятии рабочий погиб, попав под ленточную пилу

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Он решил сократить путь к своему рабочему месту



10 декабря в селе Уро Баргузинского района Бурятии на пилораме погиб рабочий. 41-летний мужчина скончался от страшных травм, попав под ленточную пилу.



Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Погибший – местный житель, работавший на пилораме. Установлено, что вечером 10 декабря, вернувшись в производственный цех с улицы, он решил пройти к рабочему месту напрямую через рельсы, по которым древесина подаётся к пиле. Другой работник, не заметив напарника, привёл механизм в действие. В результате мужчина, оказавшийся на пути подвижного блока, был прижат к ленточной пиле. Он получил тяжёлые травмы и скончался на месте.



Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.



