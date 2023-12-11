Он решил сократить путь к своему рабочему месту
10 декабря в селе Уро Баргузинского района Бурятии на пилораме погиб рабочий. 41-летний мужчина скончался от страшных травм, попав под ленточную пилу.
Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Погибший – местный житель, работавший на пилораме. Установлено, что вечером 10 декабря, вернувшись в производственный цех с улицы, он решил пройти к рабочему месту напрямую через рельсы, по которым древесина подаётся к пиле. Другой работник, не заметив напарника, привёл механизм в действие. В результате мужчина, оказавшийся на пути подвижного блока, был прижат к ленточной пиле. Он получил тяжёлые травмы и скончался на месте.
Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Бурятии рабочий погиб, попав под ленточную пилу
Происшествия, Фото:
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