В Иркутской области на пожаре пострадали два человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров



В посёлке Чунский Иркутской области произошёл пожар в двухквартирном одноэтажном доме. Сообщение о нём поступило 24 ноября в 4:50 утра. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.



- На момент прибытия пожарных подразделений в доме никого не было, горела крыша дома и пристроенного вплотную гаража на общей площади 400 квадратных метров. В условиях плотной застройки существовала угроза перехода огня на соседний дом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Отравление угарным газом получили хозяева одной из квартир – женщина и мужчина. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.



В половине восьмого утра открытый огонь был ликвидирован. К тушению привлекались четыре пожарных расчёта.



