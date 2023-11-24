Площадь возгорания составила 400 квадратных метров
В посёлке Чунский Иркутской области произошёл пожар в двухквартирном одноэтажном доме. Сообщение о нём поступило 24 ноября в 4:50 утра. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
- На момент прибытия пожарных подразделений в доме никого не было, горела крыша дома и пристроенного вплотную гаража на общей площади 400 квадратных метров. В условиях плотной застройки существовала угроза перехода огня на соседний дом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Отравление угарным газом получили хозяева одной из квартир – женщина и мужчина. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
В половине восьмого утра открытый огонь был ликвидирован. К тушению привлекались четыре пожарных расчёта.
В Иркутской области на пожаре пострадали два человека
Происшествия, Фото:
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