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В Бурятии погиб пьяный водитель Kia Bongo

В Бурятии погиб пьяный водитель Kia Bongo
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Он скончался на месте

Смертельное ДТП произошло накануне, 15 ноября в Хоринском районе Бурятии. Погиб 40-летний мужчина, который управлял грузовиком Kia Bongo, будучи пьяным.

- В 2 часа дня 40-летний водитель Kia Bongo, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны улуса Тэгда в направлении улуса Тохорюкта, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано 4 ноября в том же Хоринском районе – пьяный автомобилист насмерть сбил 41-летнего пешехода.

2 ноября в Прибайкальском районе в столкновении УАЗа и «Тойоты Калдина» погиб один человек, ещё три получили травмы.

30 октября в столкновении «Хонды Степвагон» и КамАЗа в Прибайкальском районе погибли 20-летняя девушка и пятилетний мальчик.


ДТП смерть

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