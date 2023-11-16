Он скончался на месте
Смертельное ДТП произошло накануне, 15 ноября в Хоринском районе Бурятии. Погиб 40-летний мужчина, который управлял грузовиком Kia Bongo, будучи пьяным.
- В 2 часа дня 40-летний водитель Kia Bongo, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны улуса Тэгда в направлении улуса Тохорюкта, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано 4 ноября в том же Хоринском районе – пьяный автомобилист насмерть сбил 41-летнего пешехода.
2 ноября в Прибайкальском районе в столкновении УАЗа и «Тойоты Калдина» погиб один человек, ещё три получили травмы.
30 октября в столкновении «Хонды Степвагон» и КамАЗа в Прибайкальском районе погибли 20-летняя девушка и пятилетний мальчик.
В Бурятии погиб пьяный водитель Kia Bongo
Происшествия, Фото:
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