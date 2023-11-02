Смертельная авария произошла в Прибайкальском районе
Сегодня утром на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан в Прибайкальском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
Как сообщает «Прибайкалье-инфо», в районе села Кика столкнулись УАЗ и «Тойота Калдина». По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля ехал в Улан-Удэ, водитель иномарки – в Горячинск.
В результате ДТП погиб водитель «Тойоты Калдина», житель села Турунтаево.
Ещё три человека получили травмы. Так, водитель УАЗа госпитализировали в республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ, двух пассажиров увезли в районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 30 октября в том же Прибайкальском районе – в столкновении «Хонды Степвагон» и КамАЗа погибли 20-летняя девушка и пятилетний мальчик.
В Бурятии один человек погиб и трое пострадали в ДТП
Происшествия, Фото:
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