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В Бурятии один человек погиб и трое пострадали в ДТП

В Бурятии один человек погиб и трое пострадали в ДТП
Происшествия,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Смертельная авария произошла в Прибайкальском районе

Сегодня утром на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан в Прибайкальском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

Как сообщает «Прибайкалье-инфо», в районе села Кика столкнулись УАЗ и «Тойота Калдина». По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля ехал в Улан-Удэ, водитель иномарки – в Горячинск.

В результате ДТП погиб водитель «Тойоты Калдина», житель села Турунтаево.

Ещё три человека получили травмы. Так, водитель УАЗа госпитализировали в республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ, двух пассажиров увезли в районную больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 30 октября в том же Прибайкальском районе – в столкновении «Хонды Степвагон» и КамАЗа погибли 20-летняя девушка и пятилетний мальчик.

ДТП смерть

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