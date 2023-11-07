Нетрезвый водитель управлял «Тойотой Короллой»
Смертельное ДТП произошло в субботу, 4 ноября в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. Там пьяный автомобилист насмерть сбил 41-летнего пешехода.
- Около 20:05 мужчина 1974 г.р., находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем «Тойота Королла», совершил наезд на мужчину 1982 г.р. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано 2 ноября в Прибайкальском районе. В столкновении УАЗа и «Тойоты Калдина» погиб один человек, ещё три получили травмы.
30 октября в в столкновении «Хонды Степвагон» и КамАЗа в том же Прибайкальском районе погибли 20-летняя девушка и пятилетний мальчик.
Ночью 27 октября в селе Кабанск 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 погиб после того, как врезался сперва в лошадей, а затем в дерево.
22 октября в Кяхтинском районе автомобиль «Тойота Королла» слетел с дороги и врезался в дерево, в результате чего погибли женщина-водитель и её пассажирка.
В Бурятии пьяный водитель сбил пешехода насмерть
Происшествия, Фото:
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