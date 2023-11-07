07 ноября

06 ноября

Популярное

В Бурятии пьяный водитель сбил пешехода насмерть

В Бурятии пьяный водитель сбил пешехода насмерть
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Нетрезвый водитель управлял «Тойотой Короллой»

Смертельное ДТП произошло в субботу, 4 ноября в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. Там пьяный автомобилист насмерть сбил 41-летнего пешехода.

- Около 20:05 мужчина 1974 г.р., находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем «Тойота Королла», совершил наезд на мужчину 1982 г.р. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано 2 ноября в Прибайкальском районе. В столкновении УАЗа и «Тойоты Калдина» погиб один человек, ещё три получили травмы.

30 октября в в столкновении «Хонды Степвагон» и КамАЗа в том же Прибайкальском районе погибли 20-летняя девушка и пятилетний мальчик.

Ночью 27 октября в селе Кабанск 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 погиб после того, как врезался сперва в лошадей, а затем в дерево.

22 октября в Кяхтинском районе автомобиль «Тойота Королла» слетел с дороги и врезался в дерево, в результате чего погибли женщина-водитель и её пассажирка.


ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии у пьяного дебошира нашли коробку с наркотиками
В Бурятии у пьяного дебошира нашли коробку с наркотиками
Происшествия, 07.11.2023
Росгвардейцы приехали на сообщение о том, что мужчина размахивает ножом
При пожаре в селе Бурятии погибли две свинки
При пожаре в селе Бурятии погибли две свинки
Происшествия, 07.11.2023
Они оказались в огненнной ловушке
В Забайкалье задержали охотника на дзеренов
В Забайкалье задержали охотника на дзеренов
Происшествия, 06.11.2023
Нарушителю грозит уголовное наказание
В Иркутской области в результате ДТП погибло 4 человека
В Иркутской области в результате ДТП погибло 4 человека
Происшествия, 06.11.2023
Прокуратурой организована проверка происшествия, произошедшего в Усть-Кутском районе
На железной дороге в Улан-Удэ пострадали 14 человек
На железной дороге в Улан-Удэ пострадали 14 человек
Происшествия, 05.11.2023
А ещё четыре таких случая произошло в Северобайкальске
В районе Бурятии два человека погибли в страшном пожаре
В районе Бурятии два человека погибли в страшном пожаре
Происшествия, 05.11.2023
Их тела обнаружили при тушении жилого дома
В Бурятии автомобилисты повально прокалывают шины из-за саморезов
В Бурятии автомобилисты повально прокалывают шины из-за саморезов
Происшествия, 05.11.2023
Их рассыпали прямо на центральной площади Гусиноозёрска
Пригородное село в Бурятии осталось без света
Пригородное село в Бурятии осталось без света
Происшествия, 05.11.2023
Там загорелась трансформаторная подстанция

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^