31 октября

30 октября

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В Бурятии в ДТП с КамАЗом погибли девушка и 5-летний ребёнок

В Бурятии в ДТП с КамАЗом погибли девушка и 5-летний ребёнок
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ещё два человека получили травмы

30 октября в Прибайкальском районе Бурятии, недалеко от села Катково произошло смертельное ДТП.

- На автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан 56-летняя женщина, управляя автомобилем «Хонда Степвагон» выехала на полосу встречного движения, в результате чего совершила боковое столкновение с КамАЗом, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП погибли пассажиры «Хонды» - 20-летняя девушка и пятилетний мальчик. Они скончались на месте.

Водитель минивэна и ещё одна пассажирка (42-летняя женщина) получили травмы и были госпитализированы.


Как сообщал «Бай кал-Daily», до этого ДТП, унёсшее жизнь несовершеннолетнего, было зарегистрировано в августе в Тункинском районе – погиб 14-летний мальчик, ехавший на квадроцикле.

В июле на Верхней Берёзовке водитель «Ниссан Альмера» сбил на «зебре» 28-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь. Малышка скончалась в машине скорой помощи.

Также в июле в Иволгинском районе пьяный водитель врезался в ехавшую впереди машину – в результате погибла 12-летняя девочка.

ДТП смерть

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