В Чите вор раздавал людям украденные вещи

Он совершил кражу на подземной автостоянке



В полицию Читы обратился 42-летний местный житель с заявлением о краже личных вещей с подземной стоянки. У него украли термосумку, термос, две рации и два костюма для охоты. Ущерб мужчина оценил на сумму свыше 160 тысяч рублей.



Вскоре полицейские задержали подозреваемого – им оказался 31-летний читинец.



Выяснилось, что ночью он зашёл на территорию автостоянки, чтобы погреться. Проходя мимо стояночного места, он обратил внимание на лежащие там вещи. Тогда у него и возникла мысль совершить кражу.



По словам подозреваемого, часть похищенного он раздал другим людям, часть оставил себе.



- Полицейские проверяют показания задержанного и устанавливают местонахождение чужого имущества,- сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

