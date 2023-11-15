15 ноября

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В Чите вор раздавал людям украденные вещи

В Чите вор раздавал людям украденные вещи
Происшествия, 
Он совершил кражу на подземной автостоянке

В полицию Читы обратился 42-летний местный житель с заявлением о краже личных вещей с подземной стоянки. У него украли термосумку, термос, две рации и два костюма для охоты. Ущерб мужчина оценил на сумму свыше 160 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого – им оказался 31-летний читинец.

Выяснилось, что ночью он зашёл на территорию автостоянки, чтобы погреться. Проходя мимо стояночного места, он обратил внимание на лежащие там вещи. Тогда у него и возникла мысль совершить кражу.

По словам подозреваемого, часть похищенного он раздал другим людям, часть оставил себе.

- Полицейские проверяют показания задержанного и устанавливают местонахождение чужого имущества,- сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
кража

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