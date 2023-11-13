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Смертельным ДТП с грузовиком и поездом из Бурятии займётся прокуратура

Смертельным ДТП с грузовиком и поездом из Бурятии займётся прокуратура
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Машинист, его помощник и водитель автомобиля скончались ещё до приезда врачей

Прокуратура Усть-Кута взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по статье 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»), которую начали после страшного ДТП между станциями «Янталь» и «Лена» в соседней Иркутской области. Об этом сообщили накануне в прокуратуре региона.
 
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в районе железнодорожных переездов. Законность принятых следователями решений проверят органы прокуратуры. Причины и условия произошедшего сейчас устанавливаются, – отметили в надзорном ведомстве.

Там рассказали и некоторые подробности столкновения грузовика и пассажирского поезда № 91 сообщением «Северобайкальск – Москва», следовавшего из Бурятии. Всё произошло в два часа ночи. В ДТП погибли 49-летний машинист, его 39-летний помощник и сам виновник аварии, которому был 61 год. Все они получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались ещё до приезда медиков. А 42-летнего пассажира автомобиля доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Водитель большегруза выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

Для устранения последствий ДТП на место направили восстановительный поезд станции «Коршуниха – Ангарская». Туда же выехала и комиссия ВСЖД.

Пассажиров предупредили о задержке поездов. К ситуации ранее подключилась Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Свою проверку по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») организовали и в Братском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. В ведомстве проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

При столкновении оказалась повреждена опора освещения железнодорожного переезда и чётная мачта сигнализации. Схода вагонов не было. На фото, опубликованном СКР, видно, что грузовик превратился в груду покореженного металла, а кабину локомотива смяло.

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