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В районе Бурятии два человека погибли в страшном ДТП

В районе Бурятии два человека погибли в страшном ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё три пассажира иномарки получили травмы

Смертельная авария произошла ночью 22 октября в приграничном Кяхтинском районе – на трассе «Улан-Удэ – Кяхта». Всё случилось около 3:00. Водитель автомобиля Toyota Corolla, по предварительным данным, не справилась с управлением и слетела с дороги, а потом врезалась в дерево, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».

В итоге она сама и 22-летняя девушка, сидевшая в салоне, погибли на месте от полученных травм. В ДТП пострадали ещё три пассажира – 23-летний парень и девушки 22 и 23 лет. Их увезли в больницу. Известно, что виновница аварии села за руль без прав.
ДТП.смерть пострадавшие автомобили

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