В Бурятии инцидент со свинокомплексом «Восточно-Сибирский» привёл ко второму уголовному делу

По данным прокуратуры, концентрация загрязняющих веществ была значительно превышена
В Бурятии возбудили второе уголовное дело из-за «навозного» инцидента со свинокомплексом «Восточно-Сибирский».
- Прокуратура Заиграевского района по размещённому в СМИ сообщению о загрязнении земель в результате разлива отходов производства проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды в деятельности акционерного общества «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский». Установлено, что работниками предприятия допущены скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующая утечка загрязняющих веществ, концентрация которых значительно превышена, за пределы поля внесения. Это привело к загрязнению земельного участка вблизи водоёма, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Отравление, загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности».
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее также возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение вод» (ч. 1 ст. 250 УК РФ). Соответствующее поручение отдал лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Видео с места утечки фекалий облетело соцсети пару недель назад. Очевидцы и местные жители били тревогу и опасались угрозы загрязнения питьевой воды.
В свою очередь, министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев в тот же день заявил, что слова, вроде «экологическая катастрофа» необоснованны, а попадания навоза в Уду не произошло.
- Свинокомплекс производил внесение жидкой фракции на поля. На них планируется в следующем году выращивать сельхозпродукцию. У предприятия есть культиватор, но они почему-то решили жидкую фракцию разбрызгивать на поры, а они не были обработаны надлежащим образом. Из-за этого жидкость начала стекать вниз и образовала лужу. Её потом прорвало, но она ушла не в реку Уду, а в старое русло, которое называется старица, - заявил тогда министр сельского хозяйства.
На свинокомплексе была начата служебная проверка.
Сейчас по возбуждённым уголовным делам проводятся следственные действия.
В Бурятии инцидент со свинокомплексом «Восточно-Сибирский» привёл ко второму уголовному делу
Происшествия, Фото:
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