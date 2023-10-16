В Бурятии прояснили «навозный» инцидент со свинокомплексом

Происшествия, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Ситуацию со свинокомплексом «Восточно-Сибирский» прокомментировали в Минсельхозе Бурятии



В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео, снятое недалеко от свинокомплекса «Восточно-Сибирский», что находится в Заиграевском районе Бурятии. Очевидцы рассказали, что вода в местном ручье стала очень грязной, а на месте стоит неприятный запах. Активисты предположили попадание в воду отходов жизнедеятельности свиней.



Сегодня, 16 октября, ситуацию прокомментировал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев. Он заверил, что утечки из лагун и карт фильтраций зафиксировано не было. Министр также подчеркнул, что фекалии не растеклись дальше и не попали в Уду.



- Начиная с 11 сентября, свинокомплекс производил внесение жидкой фракции на поля. На них планируется в следующем году выращивать сельхозпродукцию. При внесении не было произведено культивирование поров, чтобы лучше всё впитывалось. У предприятия есть культиватор, но они почему-то решили жидкую фракцию разбрызгивать на поры, а они не были обработаны надлежащим образом. Из-за этого жидкость начала стекать вниз и образовала лужу. Её потом прорвало, но она ушла не в реку Уду, а в старое русло, которое называется старица, - рассказал министр сельского хозяйства.



Галсан Дареев отметил, что в этих отходах не было нефтепродуктов и опасных химических веществ, а была «только органика». Министр уточнил, что уже поговорил с гендиректором свинокомплекса, а тот пообещал, что виновники инцидента будут найдены.



- Не вижу смысла в этих громких заявлениях, вроде «экологическая катастрофа». Все мы понимаем, что навоз вносится на поля и огороды. Запах, действительно, стоит, туда вносят специальную биохимическую добавку, чтобы процесс разложения навоза быстрее прошёл. Я разговаривал с генеральным директором свинокомплекса. Он сказал, что проведут служебную проверку, соответствующие дисциплинарные взыскания будут сделаны, - сказал Дареев.



12 октября Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура организовала проверку.



- Скоординирована работа контролирующих органов. На место происшествия 12 октября выехали сотрудники Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора, управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, специалисты лаборатории. По результатам проверки будет дана оценка исполнения законодательства в сфере охраны природы, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

