В Бурятии возбудили уголовное дело из-за утечки фекалий на свинокомплексе

В Бурятии возбудили уголовное дело из-за «навозного» инцидента со свинокомплексом «Восточно-Сибирский».
Возбудить дело из-за утечки фекалий поручил 16 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Также он поручил руководителю республиканского следственного управления Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе и результатах расследования.
Уголовное дело по факту загрязнения окружающей возбуждено по статье «Загрязнение вод» (ч. 1 ст. 250 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Бурятии.
- Проверено исполнение законодательства об охране окружающей среды в деятельности акционерного общества «Свинокомплекс Восточно-Сибирский». Установлено, что работниками предприятия допущено образование и скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующая их утечка в ближайший водоём, - говорится в сообщении надзорного органа.
Как сообщал «Байкал-Daily», видео с места утечки фекалий облетело соцсети в начале недели. Очевидцы и местные жители били тревогу и опасались угрозы загрязнения питьевой воды.
В свою очередь, министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев в тот же день заявил, что слова, вроде «экологическая катастрофа» необоснованны, а попадания навоза в Уду не произошло.
- Свинокомплекс производил внесение жидкой фракции на поля. На них планируется в следующем году выращивать сельхозпродукцию. У предприятия есть культиватор, но они почему-то решили жидкую фракцию разбрызгивать на поры, а они не были обработаны надлежащим образом. Из-за этого жидкость начала стекать вниз и образовала лужу. Её потом прорвало, но она ушла не в реку Уду, а в старое русло, которое называется старица, - заявил министр сельского хозяйства.
Кроме того, он подчеркнул, что в этих отходах не было нефтепродуктов и опасных химических веществ, а была «только органика». На свинокомплексе, в свою очередь, проводится служебная проверка.