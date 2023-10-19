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В Улан-Удэ нашли пропавшую 71-летнюю женщину

В Улан-Удэ нашли пропавшую 71-летнюю женщину
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Бдительный горожанин увидел её на улице Ключевская

В Улан-Удэ нашли пропавшую 71-летнюю пенсионерку. Очевидец заметил её на улице Ключевской и тут же позвонил на номер вызова экстренных служб 112. До приезда сотрудников патрульно-постовой службы неравнодушный мужчина находился рядом с пожилой женщиной.

- Правоохранители доставили женщину в отдел полиции по Октябрьскому району и вскоре передали родственникам. С ней всё в порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ориентировка на пропавшую женщину появилась сегодня в первой половине дня. Накануне пенсионерка ушла из дома, где живёт с родственниками, и исчезла. При этом она страдает потерей памяти и в городе не ориентируется.

пропавшие без вести

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