Бдительный горожанин увидел её на улице Ключевская
В Улан-Удэ нашли пропавшую 71-летнюю пенсионерку. Очевидец заметил её на улице Ключевской и тут же позвонил на номер вызова экстренных служб 112. До приезда сотрудников патрульно-постовой службы неравнодушный мужчина находился рядом с пожилой женщиной.
- Правоохранители доставили женщину в отдел полиции по Октябрьскому району и вскоре передали родственникам. С ней всё в порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ориентировка на пропавшую женщину появилась сегодня в первой половине дня. Накануне пенсионерка ушла из дома, где живёт с родственниками, и исчезла. При этом она страдает потерей памяти и в городе не ориентируется.
В Улан-Удэ нашли пропавшую 71-летнюю женщину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пенсионерка совсем не ориентируется в городе
Преступники вырубали деревья в Еравнинском районе
Возгорание тушат на острове озера Котокель
Местные жители даже сперва подумали, что произошёл взрыв
Второго пострадавшего увезли в больницу
Он забрал у пенсионеров свыше миллиона рублей
Мужчина вырубил 16 сосен
ДТП произошло в Заиграевском районе
Деньги они спрятали в багаже и под одеждой
Возбуждены ещё два уголовных дела
Ему придётся выложить за оскорбления 1000 рублей
У водителя и пассажира обнаружили два пакета с собранной коноплёй
Кто-то исписал памятники краской
Всего зарегистрировано около 300 таких аварий
В списке находится и Бурятия