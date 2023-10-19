В Улан-Удэ пропала 71-летняя женщина, страдающая потерей памяти

Сотрудники полиции разыскивают 71-летнюю жительницу бурятской столицы. Накануне около полудня она ушла из дома на улице Гавань, где проживает вместе с родственниками, и не вернулась.
Пенсионерка страдает потерей памяти и в городе не ориентируется. На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали её приметы – европейской внешности, худощавого телосложения, рост – 155 сантиметров, тёмно-русые волосы с проседью и серо-зелёные глаза.
На пропавшей были светло-серая вязаная шапка, синяя куртка длиной до бёдер с капюшоном, отороченным искусственным светло-коричневым мехом, и белая обувь. Ранее женщина никогда не уходила из дома.
При наличии какой-либо информации о ней или её местонахождении жителей Бурятии просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8-9021-600-258, 8-924-390-60-60 или 102.
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