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В Улан-Удэ пропала 71-летняя женщина, страдающая потерей памяти

В Улан-Удэ пропала 71-летняя женщина, страдающая потерей памяти
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Пенсионерка совсем не ориентируется в городе

Сотрудники полиции разыскивают 71-летнюю жительницу бурятской столицы. Накануне около полудня она ушла из дома на улице Гавань, где проживает вместе с родственниками, и не вернулась.
 
Пенсионерка страдает потерей памяти и в городе не ориентируется. На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали её приметы – европейской внешности, худощавого телосложения, рост – 155 сантиметров, тёмно-русые волосы с проседью и серо-зелёные глаза.
 
На пропавшей были светло-серая вязаная шапка, синяя куртка длиной до бёдер с капюшоном, отороченным искусственным светло-коричневым мехом, и белая обувь. Ранее женщина никогда не уходила из дома.

При наличии какой-либо информации о ней или её местонахождении жителей Бурятии просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8-9021-600-258, 8-924-390-60-60 или 102.

ОБНОВЛЕНО:

Пропавшая найдена! Неравнодушный мужчина опознал её на улице Ключевская и сразу же вызвал полицейских 
пропавшие без вести полиция розыск

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