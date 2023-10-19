В Улан-Удэ пропала 71-летняя женщина, страдающая потерей памяти



Сотрудники полиции разыскивают 71-летнюю жительницу бурятской столицы. Накануне около полудня она ушла из дома на улице Гавань, где проживает вместе с родственниками, и не вернулась.



Пенсионерка страдает потерей памяти и в городе не ориентируется. На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали её приметы – европейской внешности, худощавого телосложения, рост – 155 сантиметров, тёмно-русые волосы с проседью и серо-зелёные глаза.