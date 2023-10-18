Водителю машины потребовалась медицинская помощь
Всё произошло в минувший вторник, 17 октября, в Мухоршибири. Там после ДТП перевернулся автомобиль «Ока». Он встал на крышу, а затем загорелся.
На место отправились сотрудники пожарной части № 60 7-го Мухоршибирского отряда ГПС Бурятии. На тушение ушло около шести минут.
В итоге огонь уничтожил автомобиль. Водителю оказали медицинскую помощь, рассказали в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 октября на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии в результате ДТП горел микроавтобус. В него врезался большегруз, не успевший вовремя затормозить.
В Бурятии сгорела перевернувшаяся «Ока»
Происшествия, Фото:
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