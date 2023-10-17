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На трассе в Бурятии в результате ДТП горел микроавтобус

На трассе в Бурятии в результате ДТП горел микроавтобус
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
Водителя успели спасти

Накануне, 16 октября, на 315 км федеральной трассы «Байкал» в Кабанском районе Бурятии в результате ДТП горел микроавтобус. Авария произошла вблизи села Большая Речка.

- Большегрузный автомобиль, следуя за впереди идущим большегрузом не успел затормозить, и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом, - сообщили в «Кабанск-инфо.24/7».


В результате ДТП пострадал водитель микроавтобуса. Его вовремя успели извлечь из салона до момента возгорания. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Микроавтобус потушили, а после сняли введённое на время реверсивное движение.


Отметим, в тот же день в Кабанском районе произошло ещё две аварии. Так, на участке трассы, где идёт ремонт, четыре человека пострадали в столкновении автомобиля Chevrolet Captiva и грузовика. Позже пьяный водитель опрокинул свою гружёную фуру
ДТП пожар

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