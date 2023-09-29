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В Чите при взрыве котла пострадали два человека

В Чите при взрыве котла пострадали два человека
Происшествия,  Фото:прокуратура Забайкальского края
Проводится доследственная проверка

В Чите 29 сентября произошёл взрыв котла частной котельной после. В результате происшествия пострадали два человека.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

- В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают местных жителей, руководство частного предприятия. В медицинском учреждении уже запрошены данные о состоянии пострадавших, - сообщает пресс-служба

Следователи СКР истребуют и изучат документы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.



Также на место выехала исполняющая обязанности прокурора Ингодинского района Читы Светлана Сухопарова.

Представители надзорного ведомства с привлечением специалистов дадут оценку соблюдению в организации требований охраны труда и промышленной безопасности. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты организованной по данному факту правоохранительными органами процессуальной проверки.

прокуратура Чита

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