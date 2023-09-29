В Чите при взрыве котла пострадали два человека









Также на место выехала исполняющая обязанности прокурора Ингодинского района Читы Светлана Сухопарова.



Представители надзорного ведомства с привлечением специалистов дадут оценку соблюдению в организации требований охраны труда и промышленной безопасности. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.



Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты организованной по данному факту правоохранительными органами процессуальной проверки.

Также на место выехала исполняющая обязанности прокурора Ингодинского района Читы Светлана Сухопарова.Представители надзорного ведомства с привлечением специалистов дадут оценку соблюдению в организации требований охраны труда и промышленной безопасности. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты организованной по данному факту правоохранительными органами процессуальной проверки.





В Чите 29 сентября произошёл взрыв котла частной котельной после. В результате происшествия пострадали два человека.По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.- В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают местных жителей, руководство частного предприятия. В медицинском учреждении уже запрошены данные о состоянии пострадавших, - сообщает пресс-службаСледователи СКР истребуют и изучат документы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.