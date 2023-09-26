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В Иркутске двое мужчин напали на водителя троллейбуса

В Иркутске двое мужчин напали на водителя троллейбуса
Происшествия,  Фото:t.me/irk01
Они перегородили ему путь на дороге и вели себя агрессивно

В Иркутске в районе остановки «Цимлянская» двое мужчин пытались на кулаках разобраться с водителем троллейбуса. Они перегородили ему дорогу своим автомобилем Volkswagen Passat и пробрались в салон. Видео опубликовали в паблике «Иркутск №1».

- Пожилой пассажирке в салоне стало плохо. Водитель доставил её в больницу, - пишет «Иркутск №1».

Вскоре полицейские установили личности и задержали агрессивных мужчин. Ими оказались 34 и 25-летние жители Иркутского района.

- Двое мужчин, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», перегородили дорогу троллейбусу на проезжей части, вели себя агрессивно и пытались нанести телесные повреждения водителю общественного транспорта. В ходе конфликта один из мужчин нанёс удар по ноге водителю троллейбуса, после чего они уехали в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». А в отношении водителя «Фольксвагена» составлено три административных материала: за управление автомобилем, незарегистрированным в установленном порядке, отсутствие страхового полиса, а также остановку машины на проезжей части, повлёкшее создание препятствий для движения других транспортных средств.


Иркутск нападение

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