За неделю обманутые жители Бурятии перевели мошенникам в общей сложности 10 млн рублей
В Бурятии зафиксирован всплеск случаев телефонного и интернет-мошенничества. Как сообщили в прокуратуре республики, за минувшую неделю жертвами таких преступников стал сразу 61 человек. Для сравнения, в предыдущие недели фиксировалось в среднем чуть более 40 потерпевших.
Так, в пресс-службе прокуратуры рассказали о жительнице Улан-Удэ, потерявшей 1,3 млн рублей.
Женщина сама оставляла заявки со своими личными данными на различных сайтах инвестиционных компаний. Спустя короткое время в мессенджере ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одной из фирм. Он рассказал о будущих финансовых операциях, от которых якобы можно будет получать доход. Поверив, женщина оформила два кредита на общую сумму 1,3 млн рублей и перевела все деньги на банковские счета.
Как сообщал «Байкал-Dailу», наибольшей суммой за минувшую неделю лишилась 83-летняя жительница Улан-Удэ – она потеряла сразу 7 млн рублей. Эти деньги пенсионерка получила ранее от продажи квартиры во Владивостоке.
Всего же неделю обманутые жители Бурятии перевели мошенникам в общей сложности 10 млн рублей.
С начала года жертвами интернет-преступников стали 1 776 жителей. Причинённый им ущерб составил 446 млн рублей.
Улан-удэнка «инвестировала» в мошенников 1,3 млн рублей
Происшествия, Фото:
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