13 сентября

12 сентября

Популярное

Улан-удэнка перевела мошенникам полученные от продажи квартиры 7 млн рублей

Улан-удэнка перевела мошенникам полученные от продажи квартиры 7 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
По банкоматам она ездила с 23-летним внуком

83-летняя жительница Улан-Удэ перевела мошенникам 7 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, на днях пожилой женщине позвонил якобы полицейский. Он обвинил пенсионерку в переводе крупной суммы на счета в иностранном государстве. Когда же она сказала, что не переводила никуда деньги, мужчина сказал: «Вероятно, это работа мошенников». Для «сохранности сбережений» он посоветовал обналичить деньги и перечислить их на указанные им счета.

Улан-удэнка последовала указанию. Вместе с 23-летним внуком (который также поверил в рассказ) пожилая женщина, несмотря на то, что была ночь, съездила по разным банкоматам города. Всего бабушка и внук перевели мошенникам 7 млн рублей. Такая большая сумма им поступила днём ранее от продажи квартиры во Владивостоке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Жителям напоминает, что полицейские никогда не звонят гражданам, чтобы сообщить о сомнительных переводах по банковскому счету. Мошенники всегда внимательно следят за новостями и постоянно создают новые актуальные легенды. 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии из-за ветхой электропроводки сгорел жилой дом
В Бурятии из-за ветхой электропроводки сгорел жилой дом
Происшествия, 13.09.2023
Во время возгорания в доме никого не было
В Улан-Удэ «Форд» сбил женщину на «зебре»
В Улан-Удэ «Форд» сбил женщину на «зебре»
Происшествия, 13.09.2023
Пострадавшую госпитализировали
В Москве обезглавили известного травматолога, родившегося в Бурятии
В Москве обезглавили известного травматолога, родившегося в Бурятии
Происшествия, 13.09.2023
Его обезображенное тело обнаружили в квартире столичной высотки

В Забайкалье в колонию перекинули свёртки с горящим маячком
В Забайкалье в колонию перекинули свёртки с горящим маячком
Происшествия, 13.09.2023
Внутри были телефоны и другая «запрещёнка»  
Улан-удэнец пытался заживо сжечь бывшую жену и маленьких детей
Улан-удэнец пытался заживо сжечь бывшую жену и маленьких детей
Происшествия, 12.09.2023
Поджигатель мстил за то, что женщина его бросила
В Ангарске на «зебре» сбили 10-летнюю девочку
В Ангарске на «зебре» сбили 10-летнюю девочку
Происшествия, 12.09.2023
Водитель отвёз девочку в больницу и вернулся на место ДТП
Сутенёра из Бурятии спустя 12 лет нашли в Сочи
Сутенёра из Бурятии спустя 12 лет нашли в Сочи
Происшествия, 12.09.2023
Мужчина обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе ОПГ
В Иркутской области раскрыли кражу рюкзака у билетного кассира
В Иркутской области раскрыли кражу рюкзака у билетного кассира
Происшествия, 12.09.2023
В нём лежали документы, личные вещи и 3500 рублей
В Иркутске продала свою квартиру и перевела все деньги мошенникам
В Иркутске продала свою квартиру и перевела все деньги мошенникам
Происшествия, 12.09.2023
Пожилая женщина лишилась свыше трёх миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^