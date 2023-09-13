Улан-удэнка перевела мошенникам полученные от продажи квартиры 7 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

По банкоматам она ездила с 23-летним внуком



83-летняя жительница Улан-Удэ перевела мошенникам 7 млн рублей.



Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, на днях пожилой женщине позвонил якобы полицейский. Он обвинил пенсионерку в переводе крупной суммы на счета в иностранном государстве. Когда же она сказала, что не переводила никуда деньги, мужчина сказал: «Вероятно, это работа мошенников». Для «сохранности сбережений» он посоветовал обналичить деньги и перечислить их на указанные им счета.



Улан-удэнка последовала указанию. Вместе с 23-летним внуком (который также поверил в рассказ) пожилая женщина, несмотря на то, что была ночь, съездила по разным банкоматам города. Всего бабушка и внук перевели мошенникам 7 млн рублей. Такая большая сумма им поступила днём ранее от продажи квартиры во Владивостоке.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.



Жителям напоминает, что полицейские никогда не звонят гражданам, чтобы сообщить о сомнительных переводах по банковскому счету. Мошенники всегда внимательно следят за новостями и постоянно создают новые актуальные легенды.

