В Бурятии 12-летнего мальчика укусила найденная у реки змея

Этот инцидент произошёл в Бичурском селе Потанино. 12-летний местный житель нашёл возле реки змею. Она укусила ребёнка.
После этого состояние мальчика ухудшилось. Его увезли в центральную районную больницу. Пострадавшего должны перевезти в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ, рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7».
Недавно змея заползла в дом с детьми в Гусиноозёрске, но обошлось без жертв. Правда, пресмыкающееся заметили только когда на него наступили. А в первый месяц лета в детскую республиканскую клиническую больницу поступило три ребёнка, пострадавшие от нападения рептилий.
Отметим, змеи никогда не нападают на человека первыми - они лишь защищаются и кусают с целью самозащиты. Так что ни в коем случае нельзя гоняться за змеей и ловить её, «чтобы посмотреть».
Отметим, змеи никогда не нападают на человека первыми - они лишь защищаются и кусают с целью самозащиты. Так что ни в коем случае нельзя гоняться за змеей и ловить её, «чтобы посмотреть».