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В Бурятии 12-летнего мальчика укусила найденная у реки змея

В Бурятии 12-летнего мальчика укусила найденная у реки змея
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
После нападения рептилии ребёнку стало плохо

Этот инцидент произошёл в Бичурском селе Потанино. 12-летний местный житель нашёл возле реки змею. Она укусила ребёнка.

После этого состояние мальчика ухудшилось. Его увезли в центральную районную больницу. Пострадавшего должны перевезти в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ, рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7».

Недавно змея заползла в дом с детьми в Гусиноозёрске, но обошлось без жертв. Правда, пресмыкающееся заметили только когда на него наступили. А в первый месяц лета в детскую республиканскую клиническую больницу поступило три ребёнка, пострадавшие от нападения рептилий.

Отметим, змеи никогда не нападают на человека первыми - они лишь защищаются и кусают с целью самозащиты. Так что ни в коем случае нельзя гоняться за змеей и ловить её, «чтобы посмотреть». 
змея нападение пострадавшие

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