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Змеи укусили трёх детей в Бурятии

Змеи укусили трёх детей в Бурятии
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Все они были госпитализированы в детскую больницу

За первый месяц лета в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ были госпитализированы три ребёнка, пострадавшие от укусов змей.

Два случая произошли в Заиграевском районе Бурятии, третий – на базе «Снежинка» в пригороде Улан-Удэ.

Об одном из этих инцидентов «Байкал-Daily» сообщал: ребёнок сам полез к змее, решив её потрогать, поэтому змея и напала. Если бы пострадавший оставил змею в покое, ничего бы не произошло.

Все три происшествия случились буквально одно за другим, отмечают в больнице.

- В приёмно-диагностическом отделении была оказана необходимая медицинская помощь. Далее дети были госпитализированы в отделение анестезиологии и реанимации до стабилизации состояния. А после переведены в травматолого-отротопедическое отделение для дальнейшего долечивания и полного купирования последствий укусов, - сообщил травматолог-ортопед детской республиканской клинической больницы Соёл Цыденов.

Одного ребёнка змея укусила в стопу, второго и третьего – в пальцы кисти. Укусы вызвали отёки, разбухание и аллергическую реакцию.

Специалисты травматолого-отротопедического отделения отмечают, что концентрация яда была не столь высока, поэтому дети, получив медицинскую помощь и пройдя стационарное лечение, благополучно выписали домой.

Теперь детям необходимо наблюдаться у педиатра при поликлинике и сдать анализы крови.

- Скоро начнётся сезон ягод и грибов, убедительная просьба ко всем жителям нашей республики, быть предельно аккуратными при посещении леса. Надевать плотную одежду и сапоги. Если так случилось, что вас или ребёнка укусила змея, необходимо обработать место укуса каким-либо дезинфицирующим раствором, наложить повязку, обеспечить пострадавшему покой. Чем меньше двигается повреждённая конечность, тем медленнее яд будет распространяться по организму. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в больницу, - предупреждает заведующий отделением травматологии и ортопедии с нейрохирургическими койками ДРКБ Жаргал Дылгыров.
змея

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