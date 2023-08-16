Наезд произошёл во дворе дома
Накануне, 15 августа, в Улан-Удэ зафиксирован очередной наезд на ребёнка. Пострадала шестилетняя девочка, которую сбил водитель «Тойоты Калдина».
- В 14.15 часов 33-летний водитель «Тойоты Калдина», следуя по дворовой территории на ул. Ключевская в районе дома 57/2, совершил наезд на пешехода девочку 2017 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести. Она была госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 августа, в селе Багдарин Баунтовского района водитель «Филдера» сбил 17-летнего велосипедиста.
13 августа в селе Усть-Брянь Заиграевского района пьяный водитель «Тойоты Калдина», ехавший на высокой скорости, сбил молодого человека и коляску с ребёнком. Двухмесячная девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой помощи.
В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил шестилетнюю девочку
Происшествия, Фото:
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