Юношу госпитализировали
Накануне, 14 августа, в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошёл наезд на 17-летнего велосипедиста.
- В 15.10 часов 57-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер», следуя по улице Ленина, вне пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП подросток с травмами был госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 27 июля недалеко от остановки «Лицей» в Улан-Удэ автомобилист сбил 16-летнего велосипедиста.
В Бурятии водитель «Филдера» сбил подростка на велосипеде
Происшествия, Фото:
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