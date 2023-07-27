В Бурятии осквернитель бюста Героя Советского Союза готовился к новому преступлению





В следственном управлении СК России по Бурятии раскрыли подробности дела. Установлено, что в июне 2023 года в одном из мессенджеров мужчина вступил в переписку с неизвестным абонентом и получил от него задание на осквернение памятника за денежное вознаграждение (Telagram-канал Baza уточняет, что это 100 долларов).В ночь на 6 июля мужчина пришёл в парк имени Орешкова и облил чёрной краской из бутылки бюст Героя Советского Союза. После отправил заказчику фотоотчет о совершённом преступлении. Спустя некоторое время на его счёт был зачислен денежный перевод.- Помимо этого, при исследовании телефона, изъятого у обвиняемого, следствием обнаружены данные о том, что он тем же способом получил от заказчика новое задание, в рамках которого за денежное вознаграждение готовился совершить ещё одно преступление, - сообщили в следственном управлении.Мужчине предъявлено обвинение по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества». Санкциями статьи предусмотрен штраф в размере до трёх миллионов рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы на срок до года, принудительные работы до трёх лет, либо же лишение свободы до трёх лет.Также решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины нового уголовного дела и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступлений. Кто был заказчиком, выясняется.