В Бурятии осквернитель бюста Героя Советского Союза готовился к новому преступлению

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно о задержании мужчины, который совершил акт вандализма в улан-удэнском парке – залил чёрной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова. Преступление произошло три недели назад, 6 июля. Вандалом оказался 47-летний житель пригородного СНТ. Задержали его сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Бурятии и УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
В следственном управлении СК России по Бурятии раскрыли подробности дела. Установлено, что в июне 2023 года в одном из мессенджеров мужчина вступил в переписку с неизвестным абонентом и получил от него задание на осквернение памятника за денежное вознаграждение (Telagram-канал Baza уточняет, что это 100 долларов).
В ночь на 6 июля мужчина пришёл в парк имени Орешкова и облил чёрной краской из бутылки бюст Героя Советского Союза. После отправил заказчику фотоотчет о совершённом преступлении. Спустя некоторое время на его счёт был зачислен денежный перевод.
- Помимо этого, при исследовании телефона, изъятого у обвиняемого, следствием обнаружены данные о том, что он тем же способом получил от заказчика новое задание, в рамках которого за денежное вознаграждение готовился совершить ещё одно преступление, - сообщили в следственном управлении.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества». Санкциями статьи предусмотрен штраф в размере до трёх миллионов рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы на срок до года, принудительные работы до трёх лет, либо же лишение свободы до трёх лет.
Также решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины нового уголовного дела и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступлений. Кто был заказчиком, выясняется.